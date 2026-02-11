Німеччина має правило, згідно з яким громадяни країн, що не входять до ЄС, мають подати заявку на отримання додаткової візи в Німеччині – навіть якщо раніше вони вже пройшли імміграційний контроль в іншій державі-члені Євросоюзу, пише In Poland.

Чому українських працівників депортують з Німеччини?

Українці, що хочуть працювати у Німеччині після того, як отримали дозвіл на проживання та працевлаштування у Німеччині, мають податися на отримання додаткової візи – так званої візи Вандер-Ельста. І заявку на цю візу потрібно подавати у німецьких дипломатичних представництвах. Ця ж віза потрібна й для того, аби відряджати працівників до Німеччини на термін до 90 днів.

У Єврокомісії заявили, що вимога додаткової візи порушує законодавство ЄС: вона обмежує свободу надання послуг, що закріплена в договорах Євросоюзу. На те, аби внести зміни до своїх правил, країна має два місяці. Якщо Німеччина не відповість на звинувачення Європейської комісії, вона може перейти до наступного етапу процедури – і зрештою це може призвести до звернення до Суду ЄС.

В Європейському інституті мобільності праці заявили, що задокументували вже не один випадок, коли працівників, яких відряджали польські компанії, затримувала німецька поліція та примусово доставляла до польського кордону – і це попри наявність у працівників документів, що підтверджують легальність їхнього статусу.

Часто подібні депортації ще й супроводжуються забороною відвідувати Німеччину, або й усі країни Шенгенської зони на 2 роки. Деяких працівників піддавали допитам та особистим обшукам у поліцейських дільницях, хоча вони не порушили жодного закону.

Іноді їх залишали посеред лісу біля дороги з розрядженими мобільними телефонами. Ми сподіваємося, що рішення Європейської комісії покладе край цій практиці,

– заявив Стефан Шварц, голова інституту.

Також Шварц наголосив, що отримати візу "Вандер-Ельста" практично неможливо: система реєстрації на візити на сайтах німецьких установ майже весь час показує, що вільних місць для запису просто не існує.

Але навіть якщо вдасться записатися, потрібно фізично бути присутніми у німецькому посольстві, а також зібрати величезну кількість документів. За його словами, процедура навмисно розроблена так, аби за один раз заявку можна було подати тільки на одного працівника – а це дуже незручно, адже зазвичай відправляють цілу команду працівників.

Які документи потрібні для роботи у Німеччині?

Українці, що мають статус тимчасового захисту, отримують дозвіл на роботу в Німеччині автоматично. А ось в усіх інших випадках для легального працевлаштування у країні потрібно зібрати певні документи, пише Visit Ukraine.

Паспорт та робоча віза, або ж посвідка на тимчасове проживання. Дипломи та інші документи підтвердження кваліфікації. В деяких випадках потрібно пройти процедуру їхнього визнання в Німеччині. Резюме та рекомендаційні листи. Дозвіл на роботу, що зазвичай оформлює роботодавець. Медичне страхування.

