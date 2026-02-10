Вулкан Эль-Чичон, также известный как Чичонал, расположен в Мексике, и его активность вызывает немалое беспокойство у местных жителей – прежде всего из-за того, что последнее извержение было очень трагическим, сообщает Express.

Что известно об извержении Эль-Чичона 1982 года?

Особенно известным вулкан Эль-Чисон сделало извержение 1982 года – тогда этот вулкан считали спящим, но за неделю он извергся трижды – 29 марта, 3 и 4 апреля. Во время извержения в атмосферу высвободилось невероятно большое количество диоксида серы и пирокластического материала.

Мощное извержение магмы разрушило лавовый купол на вершине, и потоки лавы опустошили территорию на примерно 8 километров вокруг вулкана. Извержение полностью уничтожило 9 сел, а 1900 человек погибли.

Впоследствии образовался новый кратер шириной 1 километр и глубиной около 300 метров, и сейчас он содержит кислое кратерное озеро. А толщина пепла, покрывшего территории вокруг, достигала 40 сантиметров.

Но разрушения повлияли не только на села рядом – извержение Эль-Чичона опустошило посевы кофе, какао, бананов и фермы крупного рогатого скота. Кроме того, магма и лава образовали естественные дамбы вдоль реки Рио-Магдалено, что разрушило ключевую инфраструктуру неподалеку.

Интересно! Считается, что общие убытки от извержения вулкана Эль-Чичон составляют 55 миллионов долларов США – а сейчас это эквивалентно 132 миллионам долларов).

Что известно о новой активности вулкана?

В 2026 году вулканологи, наблюдающие за активностью смертоносного Эль-Чичона, заметили тревожные изменения под поверхностью земли, а также внутри самого вулкана. И признаки указывают на то, что агрессивная и активная фаза вулкана возвращается.

Последовательное движение в кратере впервые зафиксировали еще во второй половине 2025 года, а также там наблюдается повышенная температура и газ, что вызывает видимые пузырьки, а также образование серы, пишет Green Matters.

Температура дна озера, образовавшегося в кратере вулкана, также резко возросла. Горячая магма поднимается и контактирует с водой под землей – и именно это создает пар и давление, что в конечном итоге приводит к извержению.

Впрочем, несмотря на эти признаки, местные ученые убеждены, что причин для паники нет – такие изменения являются достаточно распространенным явлением для активных вулканов, и совсем необязательно сигнализируют о неизбежном извержении. Впрочем, за ситуацией все еще пристально следят.

