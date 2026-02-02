В 2025 году новая оценка ООН с использованием других критериев показала, что Джакарта, столица Индонезии, является самым густонаселенным городом мира – сейчас там живет 42 миллиона человек, пишет The Guardian.

Какой город является самым густонаселенным городом в мире?

Ранее Токио, с его населением в 33 миллиона человек, считался городом с наибольшим количеством людей. Впрочем, новые критерии ООН не только подвинули столицу Японии с первого места, но переместили ее не на вторую, а на третью позицию.

Зато первые две заняли Джакарта (42 миллиона человек) и Дакка, столица Бангладеш (37 миллионов).

Прогнозируется также, что через 25 лет позиция Токио изменится снова: с третьего города столица Японии опустится на седьмое, ведь переживает сокращение населения – за четверть века оно будет составлять примерно 31 миллион.

Изменение рейтинга – это результат новой методологии, что более последовательно категоризирует города, поселки и сельские районы. Согласно новому отчету, количество людей, живущих в городах, с 1950 года выросло более чем вдвое. Тогда городские жители составляли примерно 20% от населения мира, что в целом составляло 2,5 миллиарда человек.

А вот прогнозы на 2050 год показывают, что две трети мирового прироста населения будут приходиться на города, а большая часть остальной трети – на города.

Выросло и количество мегаполисов, в которых проживают по крайней мере 10 миллионов жителей. в 1975 году таких насчитывалось 8, а вот в 2025 – уже 33, пишет Forbes. Более половины из всех этих мегаполисов расположены в Азии – и в десятке самых густонаселенных городов мира единственный не азиатский – это столица Египта Каир.

