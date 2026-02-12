Українка, що вже живе в Іспанії, поділилася, що переїзд до країни потрібно дуже ретельно продумати – інакше все закінчиться провалом та великим розчаруванням, повідомляє waiild3.
Що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?
Перше, й найголовніше, що потрібно для переїзду – це гроші.
Без фінансової подушки переїзд може закінчитися провалом,
– поділилася дівчина.
Адже під час пошуку житла слід підготуватися до того, що власник попросить не лише плату за один місяць, але й депозит на два місяці наперед. А трапляється й таке, що власники просять оплатити пів року чи навіть рік.
Цікаво! Такі незвичні правила – через окупасів у Іспанії. Через законодавство країни виселити орендарів можна лише через суд, і часто він триває місяцями чи роками. Тож власники житла намагаються переконатися у платоспроможності орендарів.
Тож українка попереджає, що якщо квартира коштує 1200 євро, на старт життя в Іспанії потрібно значно більше – принаймні втричі. Але є ще один пункт, який перед переїздом обов'язково має бути – і це стабільна робота, офлайн чи онлайн.
В середньому вартість однокімнатної квартири в Іспанії на місяць – це 885 євро, пише Numbeo. Втім, ціна може сильно відрізнятися залежно від регіону чи розташування житла в місті.
Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео
Багато людей переїжджають, думаючи: "Розберемось на місці". А потім повертаються додому без грошей і з розчаруванням. І річ не у тому, що Іспанія дорога, а в тому, що сюди варто їхати вже з планом заробітку,
– додала блогерка.
Окрім того, дівчина радить підготуватися до зовсім нового ритму життя. В Іспанії відрізняється не лише мова, але й швидкість надання послуг, є більше бюрократії та черг. А для того, аби адаптація пройшла максимально просто, українка радить якомога більше дізнаватися по країну перед переїздом.
Останній важливий пункт – це мова, адже без іспанської комфортно жити в країні не вийде. Англійська також буде плюсом – вона допоможе протягом перших місяців; але іспанську слід починати вивчати якомога раніше.
