Для життя в Іспанії обрала Астурію – неймовірно мальовничий регіон на півночі Іспанії, про який чимало українців навіть не здогадуються, повідомляє waiild3.

Який регіон Іспанії українка вважає найкращим?

Блогерка поділилася, що за понад рік життя в Астурії жодного разу не пошкодувала про переїзд саме сюди – хоча це далеко не найпопулярніше місце в Іспанії. Але саме цей регіон підійшов їй практично за усіма критеріями.

Це зовсім не та Іспанія, яку зазвичай уявляють. Тут океан, гори, туман, дощі, природа – ніби з фільму,

– поділилася дівчина.

Літо в Астурії не спекотне, а дуже комфортне: температура рідко підіймається вище за 29 градусів. Окрім того, там дуже свіже повітря, а сам регіон дуже чистий – не тільки у великих містах, але й в маленьких селах.

Українка розповіла про життя в Астурії: дивіться відео

Немає сміття. Усе охайно, доглянуто, кольорові будиночки місцевих виглядають як з фільму. І ще тут дуже все зелене: через часті дощі трава й дерева насичено-зеленого кольору,

– розповіла українка.

Особливо їй подобаються місцеві мешканці. За словами дівчини, іспанці загалом дуже відкриті та доброзичливі, а за рік життя в країні ще ніхто не відмовляв їй у допомозі.

Окрім того, регіон – не туристичний, і мандрівників там небагато. Тож він ідеально підходить для тихого та спокійного життя серед природи.

Які ціни в Астурії?

Астурія ще й приємно потішить тим, що ціни там значно нижчі, ніж в багатьох південних регіонах Іспанії, пише Numbeo.

Зокрема, оренда однокімнатної квартири у центрі міста обійдеться в цьому регіоні у 693 євро, а за межами центру – у 540 євро. Натомість середньомісячна зарплата після сплати податків – 1769 євро.

