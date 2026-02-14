Більшості людей, що переїжджають до Іспанії, потрібно знайти квартиру швидко – і через це вони звертаються до рієлторів. Але навіть наявність рієлтора не гарантує гарне житло – чи житло взагалі, повідомляє mrs.faustova.
Як в Іспанії рієлтори обманюють клієнтів?
В Іспанії комісія рієлторам зазвичай становить 100, а іноді й 120% – та навіть це не гарантує гарного житла. І українка Поліна за кілька років життя в Іспанії вже встигла зрозуміти, як рієлтори "розводять" на оренду невигідного, або й непридатного до життя житла.
Квартира без можливості прописки
Часто під час оглядів рієлтори обіцяють, що прописка обов'язково буде, а потім виявляється, що зробити її неможливо – здебільшого через те, що власник житла не хоче платити податки.
А без прописки в Іспанії взагалі важко довести, що ти тут жив. І будуть проблеми з міськими лікарнями, школами і так далі, – поділилася блогерка.
Будівництво
В районі, де живе українка, ведеться дуже активне будівництво – і чимало її підписників після того, як вона поширила відео, поділилися, що рієлтори пропонували їм квартири там. Втім, рієлтори не згадували про будівництво, або ж наголошували, що воно вже закінчується – хоча це неправда.
Квартира на продаж
Часто клієнти навіть можуть не бачити у контракті, що квартира, яку їм пропонують під довготривалу оренду, насправді виставлена на продаж.
Ще мені розповідають, що рієлтори перекладають на українську контракт і кажуть: "Ось тут все є, підписуйте цей і той екземпляр, там те саме іспанською". І ось там-то, в іспанському контракті немає цього пункту про те, що квартира на продаж, – поскаржилася дівчина.
У такому випадку в орендовану квартиру почнуть приходити потенційні покупці, а згодом її можуть і купити, а орендарів – виселити.
Українка розповіла про оренду житла в Іспанії: дивіться відео
Ціна оренди
Українка також радить дуже уважно дивитися у контракті, чи фіксована плата за оренду та наскільки вона може підійматися щороку. Часом трапляється таке, що після оренди квартири власники підвищують ціну.
Цікаво! Середня ціна оренди однокімнатної квартири в Іспанії складає приблизно 960 євро. Втім, ціна може залежати від міста – і найдорожчими є Мадрид та Барселона, пише Relocate.me.
Район
Також часто рієлтори в Іспанії обманюють, начебто район з квартирою тихий та чудовий, мовляв, є багато шкіл тощо. Втім, українка радить приїхати туди самостійно, без рієлтора, та погуляти.
