Іспанія, на жаль, підійде для життя далеко не всім. І українка Поліна розкрила, кому краще не переїздити сюди, аби потім не пожалкувати, повідомляє mrs.faustova.

Цікаво Без цього переїзд до Іспанії закінчиться провалом: багато людей повертаються з розчаруванням

Кому не варто переїжджати до Іспанії?

Перший пункт, про який говорить українка – це віддалена робота. Якщо її немає – переїзд краще відкласти, або й взагалі скасувати.

Іспанія – це не країна "приїхав і якось розберуся". Тут місцеві зарплати не тягнуть місцеві ціни. Якщо ти думаєш: "Та піду попрацюю, а там видно буде" – буде видно, як ти працюєш за копійки і виживаєш,

– розповіла блогерка.

В Іспанії станом на 2024 рік середня заробітна плата становила 26 950 євро на рік, або ж 2 245 євро на місяць. Порівняно з іншими країнами ЄС, середня зарплата в Іспанії вважається невисокою, пише Relocate.me.

Ще один аспект, на який точно потрібно звернути увагу – це мова. Іспанці часто дуже погано знають англійську, і без знання іспанської знайти гарну роботу практично неможливо. Але загалом в дуже багатьох сферах в Іспанії заробітні плати значно нижчі за середні витрати.

Українка розповіла, кому не варто переїжджати до Іспанії: дивіться відео

В сфері обслуговування – барах, магазинах, ресторанах, за словами українки, можна заробити лише на оренду житла, а ось на їжу – вже не обов'язково. А ось у сфері краси шансів створити вдалий бізнес більше, але блогерка попереджає, що це буде дуже складно.

Якщо ж ви зараз на соціалі в Німеччині, Канаді, ще десь і думаєте: "А може в Іспанію, там сонечко?" – ні. Іспанія – це для життя на допомогах,

– додала дівчина.

Українка попереджає, що їхати в Іспанію варто тільки у випадку наявності віддаленої роботи, або ж якщо людина готова важко працювати та починати усе з нуля, аби працювати на себе.

Що ще розповідають українці за кордоном?