Франция – это одна из самых популярных стран Европы для туризма, а немало людей переезжают туда и навсегда. Но не все оказываются готовыми к тому, насколько страны могут отличаться. Поэтому украинка рассказала о самых необычных вещах, с которыми ей пришлось столкнуться в Париже, сообщает karyna_tsymbuk.
Что украинку удивляет во Франции?
Отсутствие бездомных животных
Украинка живет в Париже уже 8 месяцев – и за это время не увидела на улицах ни одного бездомного животного.
Этот вопрос здесь очень контролируют, и за жестокое обращение с животными могут быть штрафы, суды и тюрьма,
– поделилась девушка.
Отдельные входы и выходы
Во многих французских магазинах есть две двери – в одни нужно заходить, а вот выходить уже через другие. А вот если вы случайно выберете не ту дверь, что нужно, охранник может вас остановить и направить к правильным.
Украинка рассказала о необычных вещах во Франции: смотрите видео
Таксисты
Украинка заметила, что во Франции нужно подготовиться к тому, что таксист может, не спрашивая, закурить электронную сигарету в салоне автомобиля. Также водители могут спокойно громко говорить по видеосвязи и совсем не завязывать разговор с пассажиром.
К слову, цена на поездку на такси в будние дни составит примерно 1,27 евро за километр не в часы пик, пишет Introducing Paris.
Мусорные баки повсюду
Очень часто большие мусорные баки стоят прямо на улицах – рядом с домами или напротив заведений. И потому, что во Франции очень популярны летние террасы, посетители могут наслаждаться кофе, и всего в нескольких метрах от них мусоровоз будет забирать мусор.
