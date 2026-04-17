Украинка Карина призналась, что на бесплатные языковые курсы записалась лишь в дополнение к основным занятиям по французскому онлайн, и много пользы от них не ожидала, сообщает karyna_tsymbuk.
Интересно Помощь 300+ в Польше скоро смогут получить не все украинцы: как изменятся правила
Полезны ли для изучения языка бесплатные курсы в Париже?
Иностранцы, легально проживающие во Франции, и в том числе и украинские беженцы, имеют право бесплатно посещать государственные языковые курсы. И украинка Карина записалась на них 3 месяца назад.
Уже после нескольких уроков я почувствовала, как ужасно напрягается мой мозг. Так что наши преподаватели французы, и говорят соответственно только на французском, это значит, что я не могу перейти на половине ответа на украинский, как это делаю со своей преподавательницей онлайн,
– поделилась девушка.
И именно эти "безысходность", активное слушание и попытки составить предложение на французском языке, пусть как несовершенно девушка им владеет, сейчас уже около 90% всех разговоров, что она имеет, происходят не на английском, а на французском языке.
И далеко не все украинцы знают о неожиданном бонусе посещения бесплатных языковых курсов: такое же бесплатное посещение парижских музеев с гидом.
Нам много рассказывают об истории Парижа и Франции в целом: если когда-то кто-то из нас захочет получить гражданство, надо кроме языка надо многое знать и о стране,
– добавила блогерша.
Также во время обучения девушка поняла для себя, что французский ей звучит благозвучно только тогда, когда слышит его в песнях или по телевизору, а вот учить правила ей до сих пор очень сложно.
К слову, сейчас во Франции временную защиту получили чуть больше, чем 79 000 украинцев, пишет Statista.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка также рассказала, действительно ли в Париже много крыс – и ситуация с ними не радужная. Большинство из них вылезают на улицу ночью, но и днем можно увидеть определенное количество крыс.
Между тем украинка в Испании назвала неожиданные причины, по которым очень много людей жалеют о переезде в эту популярную страну.