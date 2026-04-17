Українка Карина зізналася, що на безкоштовні мовні курси записалася лише на додачу до основних занять з французької онлайн, і багато користі від них не очікувала, повідомляє karyna_tsymbuk.

Чи корисні для вивчення мови безплатні курси в Парижі?

Іноземці, що легально проживають у Франції, і зокрема й українські біженці, мають право безплатно відвідувати державні мовні курси. І українка Карина записалася на них 3 місяці тому.

Вже після кількох уроків я відчула, як страшенно напружується мій мозок. Через те що наші викладачі французи, і говорять відповідно тільки французькою, це значить, що я не можу перейти на половині відповіді на українську, як це роблю зі своєю викладачкою онлайн,

– поділилася дівчина.

І саме ці "безвихідь", активне слухання та спроби скласти речення французькою мовою, нехай як недосконало дівчина нею володіє, зараз вже близько 90% усіх розмов, що вона має, відбуваються не англійською, а французькою мовою.

Блогерка розповіла про вивчення мови на безплатних курсах: дивіться відео

І далеко не всі українці знають про несподіваний бонус відвідування безплатних мовних курсів: таке ж безплатне відвідування паризьких музеїв з гідом.

Нам багато розповідають про історію Парижа і Франції в цілому: якщо колись хтось з нас захоче отримати громадянство, треба крім мови треба багато чого знати і про країну,

– додала блогерка.

Також під час навчання дівчина зрозуміла для себе, що французька їй звучить милозвучно тільки тоді, коли чує її в піснях чи по телевізору, а ось вчити правила їй досі дуже складно.

До слова, наразі у Франції тимчасовий захист отримали трохи більше, ніж 79 000 українців, пише Statista.

