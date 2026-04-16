Вже з нового навчального року 300 злотих зможуть отримати тільки батьки школярів, що професійно активні у Польщі. Втім, вимога про працевлаштування все ж матиме один виняток, пише InPoland.

Хто зможе отримувати допомогу "Добрий старт" у Польщі?

Згідно з положеннями від 12 вересня 2025 року, вже з нового навчального року 2026/2027 виплату у розмірі 300 злотих на підготовку до школи отримуватимуть тільки ті діти іноземців, що відповідатимуть додатковій вимозі щодо економічної активності у країні.

Такі самі вимоги стосуються і отримання допомоги 800+. Відповідно до цих нововведень, батьки-іноземці зможуть подати заявку на отримання виплати лише у випадку, якщо були економічно активні у місяці, що передують заявці.

Втім, ця умова не застосовуватиметься у випадку, якщо дитина:

має польське громадянство;

перебуває під опікою опікуна, призначеного органами влади;

має інвалідність.

Також можна отримати допомогу, якщо заявник не був економічно активним, але мав обов'язкове медичне страхування як безробітній, зареєстрований у повітовому центрі зайнятості. Нові правила набудуть чинності вже 1 липня 2026 року. А ось прийом заявок починається з 1 липня та триватиме до 30 листопада.

Важливо! Допомогу "Добрий старт" можна отримати раз на рік для дитини, що навчається у школі, до досягнення нею 20-річного віку. А для дитини з інвалідністю, що навчається у школі, допомога може надаватися до 24 років, пише gov.pl.

