Жизнь в США очень сильно отличается от Украины – и девушка, переехавшая в Америку, рассказала, в чем именно, сообщает ermilova.usa.
Интересно Выпишут штраф и заберут права: украинка раскрыла, что нельзя делать в США
Чем отличается жизнь в США?
Украинка рассказала, что в США даже довольно обычная работа дарит достаток. А к кредитам американцы относятся гораздо спокойнее: большинство людей не откладывает деньги на квартиру или машину, а покупают их в кредит, чтобы наслаждаться ими сразу же.
У тебя здесь все есть, тебя ничто не ограничивает и поэтому здесь лучше. Ты можешь зарабатывать в Украине, но ты не можешь позволить себе всего сразу – а здесь люди могут,
– рассказала украинка.
Второе преимущество, которое очень привлекает блогера – это то, что люди в США проще и не оценивают друг друга.
Украинка рассказала о преимуществах жизни в США: смотрите видео
И поэтому тебе здесь комфортнее, ты себя здесь чувствуешь гораздо счастливее,
– добавила девушка.
Третье преимущество, по словам девушки – это то, что в США никто не делает что-то, чтобы просто похвастаться перед другими людьми. В этой стране девушка чувствует свободу – и, по ее словам, даже бездомные в этой стране "счастливы".
Кстати, средняя зарплата в год в США сейчас составляет 53 490 долларов. При этом больше всего зарабатывать рассчитывать могут фармацевты, медсестры-практики, инженеры-программисты и специалисты по обработке данных, пишет Jobted.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка рассказала, в какое время года лучше не переезжать в Испанию: минусов в этом слишком много.
Украинка также рассказала, как проще всего отыскать работу в Испании – но этим методом пользуются далеко не все.