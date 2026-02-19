Життя в США дуже сильно відрізняється від України – і дівчина, що переїхала до Америки, розповіла, в чому саме, повідомляє ermilova.usa.

Чим відрізняється життя у США?

Українка розповіла, що у США навіть досить звичайна робота дарує достаток. А до кредитів американці ставляться набагато спокійніше: більшість людей не відкладає гроші на квартиру чи машину, а купують їх в кредит, аби насолоджуватися ними одразу ж.

В тебе тут все є, тебе ніщо не обмежує і тому тут краще. Ти можеш заробляти в Україні, але ти не можеш дозволити собі всього одразу – а тут люди можуть,

– розповіла українка.

Друга перевага, яка дуже приваблює блогерку – це те, що люди у США простіші та не оцінюють одне одного.

Українка розповіла про переваги життя у США: дивіться відео

І через це тобі тут комфортніше, ти себе тут почуваєш набагато щасливішим,

– додала дівчина.

Третя перевага, за словами дівчини – це те, що в США ніхто не робить щось, аби просто похизуватися перед іншими людьми. В цій країні дівчина відчуває свободу – і, за її словами, навіть безхатьки у цій країні "щасливі".

До речі, середня зарплата на рік у США наразі складає 53 490 доларів. При цьому найбільше заробляти розраховувати можуть фармацевти, медсестри-практики, інженери-програмісти та спеціалісти з обробки даних, пише Jobted.

