Українка поділилася, що те, що у рідній країні для неї було звичним, у США виявилося під забороною – і до цього потрібно звикнути, повідомляє yuliia_to.

Що не можна робити у США?

Перше, про що не знає чимало людей – в Америці не можна об'їжджати шкільні автобуси, коли блимають червоні вогні. В країні це вважається дуже серйозним порушенням, і покаранням за нього є не лише штраф у 250 доларів, але й призупинення дії прав на 60 днів.

Окрім того, брати телефон у руки, навіть коли автомобіль не рухається, не можна.

А як ви уже знаєте, в США без авто – як без рук, тому краще не ризикувати своїми правами,

– поділилася українка.

Окрім того, незвичною для українки стала й новина, що у США до 21 року заборонений алкоголь. І таке правило діє в усіх штатах країни ще з 1984 року. При цьому брати шлюб у США можна з 18 років.

Ще одна незвична заборона – ловити рибу можна лише з ліцензією. Сама українка купила ліцензію за 47 доларів, аби мати можливість ловити рибу на великому озері.

