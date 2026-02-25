Албанія – це дуже красива, але не така популярна країна, як Іспанія. Втім, українка переконана, що для життя вона підходить набагато краще з кількох простих причин, повідомляє soloma.travel.

Цікаво Відпиляли крижину і застрягли на ній: німецьких туристів рятували з саморобної сауни у Швеції

Чому українка переїхала до Албанії?

Для українки основний вибір стояв між Албанією та Іспанією. І попри те, що з кожним роком все більше людей розглядають Іспанію як найкращий варіант для переїзду у Європі, жінка для себе зробила вибір на користь Албанії – і не пожалкувала.

Українка розповіла про причини переїзду до Албанії: дивіться відео

Перша перевага країни полягає у вартості оренди.

Адже в Албанії можна зняти за 400 – 500 євро хорошу якісну квартиру, в той час, коли в Іспанії – 1000+ євро як мінімум, і то це буде квартира не дуже: з пліснявою і старенькими меблями,

– поділилася українка.

Цікаво! Одній людині для життя в Албанії потрібно витратити приблизно 31 563 тисячі гривень без урахування орендної плати, пише Numbeo.

Ще одним важливим пунктом для жінки стало те, що в Албанії немає великої бюрократії. Натомість Іспанія "славиться" тим, що документи там оформлювати можна досить довго. Окрім того, жінка також шукала англомовні приватні школи, і в Албанії вдалося відшукати значно кращі варіанти.

І – так, в Іспанії вони теж, звісно, є, але ціна на них космос. А в Албанії це коштує 500 євро на місяць,

– додала жінка.

Блогерка також поділилася, що попри міфи щодо того, що в Албанії небезпечно, саме там вона відчуває себе у безпеці.

Що ще розповідають українці за кордоном?