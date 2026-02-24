Туристів дістали з крижини, і окрім них на ній знайшли намет для сауни, бортовий двигун та моторизовану пилку. Останню мандрівники використали, аби відпиляти крижину та відправитися у вільне плавання у Стокгольмському архіпелазі, пише The Guardian.

Цікаво Цей аеропорт в Європі найбільш завантажений: краще уникати його в подорожах

Втім, через хвилю від пасажирського порома, що пропливав повз, туристи втратили керування своїм саморобним "судном" та зрештою опинилися біля острова Вермде, що поряд зі Стокгольмом.

Як вдалося врятувати туристів?

Після того як хвиля від порома розбила шматок льоду, туристам довелося чекати на порятунок. В неділю екіпаж порома забрав чотирьох людей, а п'ятий турист залишився надовше, аби забрати своє спорядження, а саме: сауну, моторизовану пилку, камеру GoPro, дошку для веслування стоячи та човновий мотор.

Водночас здивовані пасажири порома спостерігали, як п'ять фігур стоять на вузькому шматку льоду, що потрохи починає розпадатися, в оточенні води та на тлі засніжених скель й сосен. Врятованих туристів повернули на берег у селі Ставснес, і усі були неушкоджені.

Попри те, що місцева влада вже звикла до інцидентів на льоду з ковзанярами, там визнали, що подібний випадок – перший на їхній практиці.

До речі, Швеція відома неймовірно видовищними саунами – тут є такі, що розташовані глибоко під водою, у шахтах та з видом на бурхливі річки, пише Visit Sweden.

Що ще слід знати туристам у Європі?