Прибуття до аеропорту, проходження перевірок безпеки та посадка на літак – це необхідні, але досить стресові елементи подорожі. А коли аеропорт – найбільш заповнений людьми у всій Європі, поїздка може ускладнитися навіть сильніше, пише Express.

Який аеропорт вважається найзавантаженішим у Європі?

Один особливо популярний аеропорт вже четвертий рік поспіль утримує статус найбільш завантаженого у Європі – і це аеропорт Стамбула. Попри те, що у місті їх є два, він визнаний найзавантаженішим – адже в середньому щодня туди прибуває і вилітає звідки 1490 рейсів.

Окрім того, кількість рейсів зростає щорічно – наприклад, 2025 року вона зросла на 4% порівняно з попереднім роком. Але збільшення кількості рейсів також спостерігається і в інших провідних аеропортах Європи: наприклад, аеропорт Хітроу у Лондоні посів третє місце (1315 рейсів на день), а ось Схіпгол в Амстердамі займає друге місце (1351 рейс на день).

Також до п'ятірки найбільш завантажених аеропортів увійшли аеропорти у Франкфурті, Німеччина та у Парижі.

Втім, попри те, що кількість рейсів відновилася до рівня до пандемії, загальна задоволеність пасажирів наданими послугами значно знизилася. І не дивно – майже чверть усіх рейсів прибули невчасно. Попри це, скасувань рейсів у 2025 році стало помітно менше, ніж у рік до того.

Цільового показника затримок для ЄС, встановленого у 0,9 хвилини, досягти не вдалося – наразі він залишається на рівні 1,88 хвилини, пише Euronews.

Що ще слід знати туристам?