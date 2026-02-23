Прибытие в аэропорт, прохождения проверок безопасности и посадка на самолет – это необходимые, но достаточно стрессовые элементы путешествия. А когда аэропорт – наиболее заполнен людьми во всей Европе, поездка может осложниться даже сильнее, пишет Express.

Интересно "Я была в шоке": украинка раскрыла, сколько потратила на переезд в Испанию

Какой аэропорт считается самым загруженным в Европе?

Один особенно популярный аэропорт уже четвертый год подряд удерживает статус самого загруженного в Европе – и это аэропорт Стамбула. Несмотря на то, что в городе их есть два, он признан самым загруженным – ведь в среднем ежедневно туда прибывает и вылетает откуда 1490 рейсов.

Кроме того, количество рейсов растет ежегодно – например, 2025 года она выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом. Но увеличение количества рейсов также наблюдается и в других ведущих аэропортах Европы: например, аэропорт Хитроу в Лондоне занял третье место (1315 рейсов в день), а вот Схипхол в Амстердаме занимает второе место (1351 рейс в день).

Также в пятерку самых загруженных аэропортов вошли аэропорты во Франкфурте, Германия и в Париже.

Впрочем, несмотря на то, что количество рейсов восстановилось до уровня до пандемии, общая удовлетворенность пассажиров предоставляемыми услугами значительно снизилась. И неудивительно – почти четверть всех рейсов прибыли не вовремя. Несмотря на это, отмен рейсов в 2025 году стало заметно меньше, чем в год до того.

Целевого показателя задержек для ЕС, установленного в 0,9 минуты, достичь не удалось – пока он остается на уровне 1,88 минуты, пишет Euronews.

Что еще следует знать туристам?