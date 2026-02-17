Балеарские острова, к которым относятся любимые всеми Майорка, Менорка и Ибица, уже совсем скоро могут ограничить количество туристов, которые могут посещать острова ежегодно, пишет Express.

Почему на Балеарских островах вводят строгие правила?

Оппозиционная партия островов PSOE 17 февраля представляет парламенту предложение по установлению максимального количества туристов, которые могут посещать острова за год. В частности, пока ограничения планируют установить на 17,8 миллиона туристов в год. Именно столько путешественников посетило Балеарские острова в 2023 году.

Зато в 2024 году количество туристов значительно возросло – до 18,7 миллиона туристов, а в 2025 году и вообще превысило 19 миллионов. Общая же численность людей, проживающих на островах, составляет лишь 1,2 миллиона человек.

Согласно планам, что будут предлагать парламенту, партия также будет работать отдельно с советами каждого острова, чтобы определить соответствующее ограничение количества туристов там, а также усилить контроль за незаконным жильем.

Впрочем, этот план сейчас рассматривают как "политический маневр", пишет Majorca Daily News. Никаких практических аспектов плана еще не опубликовали – ни дата, когда новые ограничения вступят в силу, ни способ, в который власти островов смогут вообще обеспечить подобные ограничения.

Чрезмерный туризм – это уже достаточно давняя проблема на островах в Испании – и в течение последних нескольких лет в стране регулярно происходят антитуристические протесты. В частности, только в 2025 году 5000 жителей Майорки вышли на улицы, чтобы заявить о проблемах, которые вызывают туристы.

