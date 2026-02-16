Сплит – это первый город в Хорватии, что полностью запрещает продажу алкоголя в магазинах после 20:00, пишет Express. Причина проста – мэр города считает поведение нетрезвых туристов неприемлемым. И новая мера начнет действовать уже этим летом.

Что нужно знать о запрете на алкоголь в Хорватии?

Исторический центр города Сплит, где работает немало клубов, магазинов и баров, местные власти признали особенно проблематичным – именно там чаще всего возникают ситуации, "ухудшающие безопасность и качество жизни". Поэтому ограничения будут касаться именно исторического центра – впрочем, мэр города уже заявил, что не исключает возможности распространения правила и на другие районы.

Впрочем, в клубах и ресторанах в центре запрет на алкоголь не будет применяться – запрет будет действовать только на продуктовые и алкогольные магазины после 20:00.

В предыдущие годы Сплит, возможно, склонялся к имиджу "места для вечеринок", иногда поощряя посетителей к вечеринкам. Однако сейчас хорватский туризм активно меняет свой брендинг, чтобы отойти от этой репутации,

– поделился генеральный директор агентства по аренде вилл в Сплите Дарийо Шарич.

Вместо этого город хочет сосредоточиться на своей природной красоте, идеальной среде для семейного отдыха и природном наследии. Также городские власти заявляют, что новые правила не призваны для того, чтобы "остановить веселье" – вместо этого они лишь призывают к ответственному употреблению алкоголя.

Интересно! Это уже не первая попытка Хорватии ограничить "антисоциальное" поведение туристов. В прошлом году на популярном острове Хвар, что считается "центром вечеринок" в стране, проголосовали за сохранение достаточно серьезных ограничений по шуму. Летом он не должен превышать 85 децибел – эквивалент шумного ресторана, пишет Euronews.

Кроме того, в хорватских городах следует остерегаться и нескольких штрафов. В частности, за ношение бикини или плавок вне пляжа придется заплатить 600 евро, а за пребывание без рубашки в центре – 500 евро. Штраф за употребление алкоголя в общественных местах – 700 евро.

Что еще следует знать туристам в Европе?