Спліт – це перше місто у Хорватії, що повністю забороняє продаж алкоголю у магазинах після 20:00, пише Express. Причина проста – мер міста вважає поведінку нетверезих туристів неприйнятною. І новий захід почне діяти вже цього літа.

Що потрібно знати про заборону на алкоголь у Хорватії?

Історичний центр міста Спліт, де працює чимало клубів, магазинів та барів, місцева влада визнала особливо проблематичним – саме там найчастіше виникають ситуації, що "погіршують безпеку та якість життя". Тож обмеження стосуватимуться саме історичного центру – втім, мер міста вже заявив, що не виключає можливості поширення правила й на інші райони.

Втім, в клубах та ресторанах у центрі заборона на алкоголь не застосовуватиметься – заборона діятиме тільки на продуктові та алкогольні магазини після 20:00.

У попередні роки Спліт, можливо, схилявся до іміджу "місця для вечірок", іноді заохочуючи відвідувачів до вечірок. Однак зараз хорватський туризм активно змінює свій брендинг, щоб відійти від цієї репутації,

– поділився генеральний директор агентства з оренди вілл у Спліті Дарійо Шарич.

Натомість місто хоче зосередитися на своїй природній красі, ідеальному середовищі для сімейного відпочинку та природній спадщині. Також міська влада заявляє, що нові правила не покликані для того, аби "зупинити веселощі" – натомість вони лише закликають до відповідального вживання алкоголю.

Цікаво! Це вже не перша спроба Хорватії обмежити "антисоціальну" поведінку туристів. Торік на популярному острові Хвар, що вважається "центром вечірок" у країні, проголосували за збереження досить серйозних обмежень щодо шуму. Влітку він не має перевищувати 85 децибелів – еквівалент галасливого ресторану, пише Euronews.

Окрім того, у хорватських містах слід остерігатися і кількох штрафів. Зокрема, за носіння бікіні чи плавок поза межами пляжу доведеться заплатити 600 євро, а за перебування без сорочки у центрі – 500 євро. Штраф за вживання алкоголю у громадських місцях – 700 євро.

Що ще слід знати туристам у Європі?