Згідно з новою внутрішньою директивою США, усі люди, що подаються на неімміграційні візи до США, зокрема й туристичні, зобов'язані будуть відповісти на два запитання. І через одну відповідь співбесіду можуть завершити передчасно, пише The Guardian.

Як у США "відсіюють" біженців?

Нові рекомендації, що видав Державний департамент США, вказують, що відтепер заявники на тимчасову візу до Америки мають відповісти на кілька запитань: чи зазнавали вони переслідувань чи жорстокого поводження, та чи бояться вони повернення до своєї країни.

І варто людині відповісти "так" чи відмовитися давати відповідь, шанси на отримання візи різко падають. Співбесіду після цього практично можуть не продовжувати.

У директиві стверджують, що нову процедуру розробили для того, аби зменшити кількість випадків, коли люди подають неправдиві дані про себе під час отримання візи.

Та насправді нова політика уряду США створює механізм перевірки, який відфільтровуватиме жертв домашнього насильства, журналістів, яким погрожували, представників релігійних меншин, яких переслідують. Відтак вони не зможуть шукати притулку у країні – попри те, що Конвенція про статус біженців 1951 року свідчить, що це право не залежить від того, як людина в'їхала до країни та що вона сказала візовому офіцерові, пише The Washington Post.

Отож, система створює вибір без виграшу: або сказати правду і практично гарантовано отримати відмову у візі, або ж збрехати – а за це у США передбачена кримінальна відповідальність, що тягне за собою повну заборону на в'їзд до країни.

Що передувало цьому рішенню?

Директива – це пряме продовження жорсткої міграційної політики адміністрації Трампа, що пов'язана з указом №14161, який передбачає посилення перевірок іноземців, що претендують на візи.

Напередодні у США вже обмежили в'їзд для громадян 12 країн та запровадили розширені перевірки студентських віз. А нова директива з'явилася на тлі рішення федерального суду США: він визнав незаконними спроби обмежити доступ до притулку. Та нова вимога до перевірок створює фактичний бар'єр ще до того, як людина перетне кордон.

Тим часом американці по всьому світу "шикуються у черги", аби відмовитися від громадянства – лише у лондонському консульстві ця черга розтяглася на 14 місяців вперед. Для того, аби припинити бути громадянами США, потрібно вкласти не лише чимало зусиль, але й грошей – та це не зупиняє експатів. Вони заявляють, що іншого виходу не бачать, і вагомою причиною рішення стала зовнішня та внутрішня політика країни.

Окрім того, США – це єдина країна у світі, окрім Еритреї, що оподатковує громадянство, а не місце проживання. Тож для американців, що переїхали до Європи, відмова від громадянства має ще й практичне значення.