Як пише Time and Date, у 2026 році День матері в Польщі припадає на вівторок.

Дивіться також Що подарувати мамі на День матері: 10 ідей, які точно здивують

Що відомо про День матері в Польщі?

Свято не є офіційним державним вихідним, однак залишається дуже популярним серед польських родин. У цей день діти дарують матерям квіти, листівки, солодощі та символічні подарунки. У школах і дитячих садках часто проводять тематичні концерти та святкові заходи.

Історія Дня матері в Польщі бере початок у 1923 році – вперше його офіційно відзначили у Кракові. Найбільшої популярності свято набуло після Другої світової війни та згодом стало однією з найтепліших сімейних традицій у країні.

Цікаво! Польща є однією з небагатьох європейських країн, де День матері святкують не у другу неділю травня, а саме 26 травня незалежно від дня тижня.

Коли святкують День матері в інших країнах?

У Великій Британії традиційно святкують так званий Mothering Sunday у четверту неділю Великого посту, що зазвичай припадає на березень.

традиційно святкують так званий Mothering Sunday у четверту неділю Великого посту, що зазвичай припадає на березень. У Франції День матері (Fête des Mères) відзначають в останню неділю травня або першу неділю червня, якщо дата збігається з релігійним святом П'ятидесятниці.

День матері (Fête des Mères) відзначають в останню неділю травня або першу неділю червня, якщо дата збігається з релігійним святом П'ятидесятниці. В арабських країнах, таких як Єгипет, Сирія та ОАЕ, День матері святкують 21 березня – у день весняного рівнодення. Ця дата символізує оновлення та початок нового життя.



Коли святкують День матері / Фото Unsplash

В яких країнах не святкують День матері?

Як повідомляє BBC, попри світову популярність Дня матері, це свято не є офіційним у всіх країнах. Зокрема, у частині країн Африки та Азії День матері не став настільки популярним, як у Європі чи Північній Америці. У цих регіонах більше уваги приділяють традиційним сімейним, культурним або релігійним святам, присвяченим родині, батькам чи жінкам загалом.

Додамо, що у 2026 році День матері в Україні відзначатимуть 10 травня – традиційно у другу неділю травня. Саме цього дня українці вітають матерів, дякують їм за турботу, підтримку та любов, а також дарують квіти, листівки й символічні подарунки.