Та часом зупинитися на якомусь одному виборі подарунку досить складно, тому 24 Канал склав список аж з 10 подарунків, щоб точно було з чого обрати й потішити рідну матусю.

Читайте також 5 квітів, які не потребують догляду: швидко цвітуть і прикрашають сад різними кольорами

Що подарувати мамі на День матері?

Квіти

Красивий букет квітів – хоч і прогнозований, але доречний подарунок для мами. Ніжні тюльпани чи ефектні троянди подарують настрій та приємні емоції.

Книгу

Книга – це завжди можливість відпочити й відкрити для себе щось нове. Мамі можна подарувати якусь новинку, яка нещодавно з’явилася у книгарнях або ж обрати той жанр, який їй найбільше до вподоби – роман чи мотиваційну літературу.

Косметику

Доглядова чи декоративна косметика стане практичним подарунком. Важливо лише врахувати вподобання мами, щоб не прогадати з вибором.

Солодощі

На День матері можна зробити цікавий подарунок у вигляді букету із зефірних квітів, чи наповнити кошик улюбленими солодощами мами.



Ось так виглядає зефірний букет / Фото з Pinterest

Прикраси

Цей варіант подарунку може бути досить пам’ятним. Прикраси подобаються усім жінкам, тому можна обрати красиві сережки, браслет чи кулон з ланцюжком.

Кухонний прилад

Якщо ваша мама любить готувати, то на День матері можна подарувати мультиварку, тостер, хлібопічку чи блендер.

Якщо важливо перевірити техніку перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Парфуми

У весняну пору завжди хочеться квіткових та фруктових ароматів. Неймовірне поєднання має малина та півонія, тому можна обрати саме ці ніжні ноти. До прикладу, Giorgio Armani Pivoine Suzhou – це гарний варіант аромату, де малина з перцем на старті переходить у красиву базу з півонії та троянди.



Мамі можна подарувати парфуми / Фото Pinterest

Аксесуари

Подарована сумка чи окуляри допоможуть освіжити образ і стануть гарним доповненням для різних виходів.

Квиток на подію

Враження також є досить гарним подарунком, тому можна придбати для мами квиток на концерт чи в театр. Особливо вдалий презент буде тоді, коли це буде щось дійсно те, що дуже їй подобається.

Подарунковий сертифікат

Для тих, хто довго вагається у виборі подарунку – підійте сертифікат. Він дає можливість мамі обрати самостійно те, що потрібно. Це може бути сертифікат у магазин з косметикою, одягом чи у салон краси.

Куди поїхати зі Львова на День матері?

У нашому матеріалі ми розповіли про маршрут Тустань – Сколе – Кам'янка, що вкладається в один день. В селі Урич радимо побачити Державний історико-культурний заповідник "Тустань". За 30 кілометрів звідси село Сколе, оточене горами національного парку "Сколівські Бескиди".

Фінальною локацією є водоспад "Кам'янка". Тут не лише можна побачити 7-метровий каскад біля села Дубина, але красивий ліс навколо та мінеральні джерела поруч.