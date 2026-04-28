Розірвати зв'язки зі США не так-то й просто: це може коштувати тисяч доларів, а сама процедура може затягнутися на рік чи й довше. Але все більше американців відчувають, що у них просто "немає вибору", пише The Guardian.

Чому американці відмовляються від громадянства США?

У 2000-х роках кількість американців, які щороку відмовлялися від громадянства, оцінювалася тризначними цифрами, але вже починаючи з 2014 рахунок переходить на тисячі. Але саме 2026 рік стане рекордним – адже державне мито, яке потрібно заплатити за відмову від паспорта, після тривалої судової тяжби зменшили з 2350 доларів до всього 450.

Втім, це не означає, що за пів тисячі доларів можна припинити бути американцем: більшість людей задля цієї процедури наймають адвоката, що обходиться додатково у 7000 – 10000 доларів. Втім, навіть ця велика витрата не лякає людей – і черги на відмову від громадянства лише у лондонському консульстві вже сягають 14 місяців.



Але чому саме будь-хто хоче відмовитися від громадянства США? Американці вже давно жартують у соцмережах, що під час відпусток за кордон чи відпочинку у Європі брешуть про те, що вони канадці – і останні події в США, включаючи й зовнішню і внутрішню політику – призводять до того, що все більше людей соромляться країни, у якій живуть.

Моїм подарунком самому собі було розлучення з дядьком Семом. Це був кінець 2020 року, коли Трамп висунув кандидатуру Емі Коні Барретт до Верховного суду,

– поділився 55-річний Пол, що зараз живе у Гельсінкі.

Окрім того, майже всі люди, що відмовилися від громадянства США та поділилися своїми історіями, хотіли змінити свої імена – і на це є досить вагомі підстави.

Цікаво! У деяких випадках уряд США може повністю відхилити відмову від громадянства, але набагато поширенішим стає статус "захищеного експатріанта" – це окрема податкова класифікація та, за словами самих американців, справжня фінансова катастрофа.



Статусу важко позбутися, діти будуть змушені платити податок на спадщину в США – але також експату можуть відмовити у повторному в'їзді до країни чи допитувати на кордоні.

Навіщо наймати адвоката для відмови від громадянства?

У США основною причиною, через яку без адвоката обійтися не вдасться, є податкова політика країни. Виявляється, саме Сполучені Штати є єдиною країною у світі, окрім Еритреї, що оподатковує не місце проживання, а громадянство, пише The Washington Post.

І це створює чимало дрібних деталей після виїзду з країни – наприклад, якщо експат зі США розлучиться з громадянином іншої країни, він буде змушений сплатити податок і з частки свого колишнього партнера.

До слова, кількість людей, що бажають переїхати до США, також почала стрімко падати, і зараз досягнула історичного мінімуму – тільки 15% людей з усього світу обирають Америку як свій пріоритет.