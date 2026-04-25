Якщо ви розглядаєте можливість переїзду до Європи, але переймаєтеся про ціни за кордоном, кілька країн готові заплатити людям, що будуть жити у кількох містах. Та така приваблива пропозиція, звісно ж, має нюанс – усі ці населені пункти занепадають, і там залишається все менше жителів, пише Express.

Цікаво Туристи радять оминати популярний курорт на Канарських островах: одна річ там зіпсує поїздку

Які країни заплатять за переїзд?

Греція

Віддалений острів Антикітера пропонує дещо, що звучить аж надто добре, аби бути правдою – безплатний будинок та 500 євро на місяць за переїзд на принаймні два роки. Таким чином місто прагне відновити громаду на острові.

Особливо орієнтована ця програма на сім'ї з дітьми, і пріоритет надається тим, хто працюють у сферах пекарства, рибальства та будівництва, пише Mirror.

Швейцарія

Сель Альбінен пропонує родинам, що переїдуть туди, аж 20 000 швейцарських франків, а також додаткові кошти виділятимуть на кожну дитину.

Втім, зобов'язання довгострокове: для того, аби отримати виплату, людина має бути молодшою за 45 років та погодитися жити в Альбінені принаймні десятиліття. Окрім того, нова нерухомість там має бути оцінена у понад 20 000 швейцарських франків.

Ірландія

Уряд Ірландії пропонує 50 000 євро гранту людям, що викуплять нові житла у занедбаних містечках та селищах країни. Також 70 000 євро можуть отримати ті, хто купляє занедбане житло. Окремі гранти можна отримати і на ремонтні роботи, але є кілька умов: нерухомість повинна бути порожньою принаймні 2 роки та бути збудованою до 2008.

Іспанія

Відразу кілька селищ по всій Іспанії пропонують і гранти, і щомісячні виплати, аби тільки залучити нових мешканців до населених пунктів, де населення невпинно старішає. Тут за переїзд можна отримати до 15 000 євро, якщо зобов'яжетеся прожити там принаймні 2 роки.

Чилі

Для того, аби залучити інвестиції до країни, уряд Чилі надає безакційні гранти технологічним стартапам, що будуть засновувати там. Схема відкрита для заявників з будь-якої країни та також включає дворічну робочу візу. Учасники також отримують доступ до менторів, можливостей для нетворкінгу та офісів.

Італія

Саме в цій країні вже не перший рік діє схема, за якою можна придбати цілий будинок всього за 1 євро. Але пропонована нерухомість завжди потребує суттєвого ремонту та реконструкції, а це означає, що в довгостроковій перспективі все одно доведеться витратити багато грошей.

