Франція – це країна, що наразі залишається найбільш відвідуваною у світі – і нещодавно вона побила власний рекорд за кількістю туристів, прийнятих за рік, повідомляє Euronews.

Цікаво На Майорці та Ібіці планують нові жорсткі правила: туристам там не раді

Яка країна світу залишається найпопулярнішою?

Згідно з офіційними даними, лише 2025 року Францію відвідали понад 102 мільйони туристів – а ось у 2024 році, навіть попри проведення Олімпійських ігор, в країні побувало менше людей – 100 мільйонів.

Дві третини усіх іноземців, що відвідали Францію, приїхали з Європи – і цьогоріч зростання кількості туристів принесло країні рекордні доходи від туризму, що склали 77,5 мільярда євро – а це на 9% більше, ніж 2024 року, і на 37% більше, ніж 2019 року.

Але на цьому рекорді Франція зупинятися не планує: під час оголошення чиновники підтвердили мету країни досягти 100 мільярдів євро доходу від туризму до 2030 року. Окрім того, плани включають також перетворення Франції та провідний напрямок сталого туризму.

І попри те, що наразі Франція зберігає своє звання найвідвідуванішої країни в Європі, ще одна країна ледве відстає від неї. В Іспанії у 2025 році побували 96,8 мільйона туристів. Окрім того, Іспанії вдалося перевершити Францію за доходами у галузі туризму – у цій країні вони склали вже 105 мільярдів євро, пише Forbes.

Ось які ще країни, окрім Франції, ввійшли до списку найбільш відвідуваних у світі:

Іспанія;

США;

Італія;

Туреччина;

Мексика;

Гонконг;

Велика Британія;

Греція;

Японія.

Що ще слід знати туристам за кордоном?