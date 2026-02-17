Щороку Tripadvisor публікує список найкращих пляжів світу на основі відгуків туристів, що справді побували там нещодавно, пише Euronews.
Цікаво В Іспанії виставили на продаж ціле село за "смішні" гроші, але є нюанс
Які пляжі найкращі у світі?
Найкращий пляж у світі цього року – пляж Ісла Пасьон у Мексиці – після трирічної перерви він повернувся на вершину списку. До острова, на якому і розташований пляж, можна дістатися за 10 хвилин на човні з Косумеля. Це неймовірне місце для того, аби насолодитися неймовірною природою, кораловими рифами чи навіть поплавати зі скатами. Окрім того, на острові також є місця гніздування морських черепах.
Але якщо ви шукаєте, куди б поїхати у Європі, варто звернути увагу на Крит, а зокрема на пляж Елафонісі, який посідає друге місце у загальному рейтингу. Цей прибережний куточок Греції неодноразово потрапляв на вершину списку завдяки унікальному рожевому піску, що утворився з подрібнених мушель.
Пляж приваблює туристів неглибокими лагунами, де можна відпочивати з дітьми, та глибшими водами для плавання та дайвінгу. А любителі природи можуть прогулятися кедровим лісом неподалік, або ж спостерігати за птахами на піщаній мілині.
Але Крит може похвалитися не тільки цим пляжем: лагуна Балос посіла третє місце. Колись там було піратське сховище, а зараз простягається заповідна зона. Багато людей з'їжджаються до лагуни заради прозорої та неймовірної бірюзової води й скелястого ландшафту. Втім, перед поїздкою слід зазирнути у прогноз погоди: через скелі неподалік на пляжі може бути досить вітряно.
Ось ще кілька пляжів, на які точно слід звернути увагу:
- Кала-Голоріце у Сардинії. Цей італійський пляж на східному узбережжі щороку отримує найвищі оцінки за красу узбережжя, пише Lonely Planet. Тут вапнякові скелі стикаються з ідеально чистим морем та білосніжною галькою.
- Вест-Біч у Шотландії. Західні острови у Шотландії – це домівка для деяких найбільш віддалених пляжів у світі. І Вест-Біч на крихітному острові Бернерей просто неймовірний. Можливо, там буде надто холодно, аби плавати, але навіть прогулянка цим неймовірним узбережжям точно варта поїздки.
- Кала Макарелла на Менорці. Зовсім невелике заглиблення на південно-західному узбережжі острова – це справжня мрія наяву. Тут білий, ніби борошно, пісок стикається з бірюзовим морем та скелями, що поросли соснами.
Що ще слід знати туристам за кордоном?
На Канарських островах скоро почне діяти нове правило для туристів – і за виклик рятувальників через "необачну" поведінку доведеться платити штраф.
Окрім того, популярне місто у Європі планує заборонити продаж алкоголю через нетверезих туристів та їхню "неприйнятну" поведінку.