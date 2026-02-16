Село в Іспанії стоїть на продажі ще з 2021 року – і тоді за нього просили 200 000 євро. Втім, нещодавно ціна значно знизилася – до 150 000 євро. Втім, потенційним покупцям слід знати один важливий нюанс – село вже давно покинуте та порожнє, пише Express.

Що слід знати про село, виставлене на продаж?

Неймовірне село Канделаго розташоване на узбережжі Коста-да-Морте, і вразить навіть досвідчених туристів своїми неймовірними краєвидами. Село може похвалитися приблизно десятьма традиційними кам'яними будинками, а також галісійськими зерносховищами, що використовуються також і для консервації та зберігання їжі.

Село почало занепадати ще в 1970-х роках – населення тоді дуже сильно скоротилося. Однією з причин стала віддаленість від інших населених пунктів – лише за приблизно 5 кілометрів розташоване ще одне рибальське село.

Втім, рієлтори переконані, що зараз село має дуже великий потенціал для покупців, адже розташоване у чудовому місці на узбережжі з неймовірною природою. Село ідеально підходить і для облаштування туристичного бізнесу, і для перебудови під власний будинок для відпочинку.

Продаж села Канделаго – це лише частина ширшої тенденції – у Галісії розташовано чимало покинутих селищ, і чимало з них виставлені на продаж. Вони часто приваблюють і міжнародних покупців, що зацікавлені у сільському житті та зеленому туризмі, пише Idealista.

