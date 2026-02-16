Деревня в Испании стоит на продаже еще с 2021 года – и тогда за нее просили 200 000 евро. Впрочем, недавно цена значительно снизилась – до 150 000 евро. Впрочем, потенциальным покупателям следует знать один важный нюанс – село уже давно заброшено и пустует, пишет Express.

Что следует знать о селе, выставленное на продажу?

Невероятное село Канделаго расположено на побережье Коста-да-Морте, и поразит даже опытных туристов своими невероятными пейзажами. Деревня может похвастаться примерно десятью традиционными каменными домами, а также галисийскими зернохранилищами, что используются также и для консервации и хранения пищи.

Деревня начала приходить в упадок еще в 1970-х годах – население тогда очень сильно сократилось. Одной из причин стала удаленность от других населенных пунктов – лишь в примерно 5 километрах расположено еще одно рыбацкое село.

Впрочем, риелторы убеждены, что сейчас село имеет очень большой потенциал для покупателей, ведь расположено в прекрасном месте на побережье с невероятной природой. Село идеально подходит и для обустройства туристического бизнеса, и для перестройки под собственный дом для отдыха.

Продажа села Канделаго – это лишь часть более широкой тенденции – в Галисии расположено немало заброшенных поселков, и многие из них выставлены на продажу. Они часто привлекают и международных покупателей, заинтересованных в сельской жизни и зеленом туризме, пишет Idealista.

Что еще следует знать туристам?