Дані з Flightradar24 показують, як літаки змушені були перенаправити маршрути або зовсім відмовитися від польотів над Близьким Сходом.

Що відомо про скасування рейсів?

Світові авіакомпанії, включно з європейськими та азійськими перевізниками, оголосили про скасування рейсів до міст Близького Сходу або значне їх перенаправлення через безпекові ризики.

Дані показують, що небо над регіоном суттєво спорожніло порівняно з попередніми днями, а маршрути літаків обминають повітряний простір Ірану та сусідніх країн, де траплялися перехоплення ракет.

Рейси до Близького Сходу почали скасовувати. Дивіться відео Flightradar24

Частина рейсів, які мали пряму траєкторію над Іраном чи Перською затокою, обирають альтернативні маршрути через Європу чи Південну Азію, що призводить до значного подовження часу у повітрі.

Через обмеження повітряного простору авіакомпанії стикаються з логістичними складнощами, затримками технічного обслуговування та змінами розкладів.

Пасажирам радять перевіряти стан своїх рейсів безпосередньо в авіакомпаній, оскільки ситуація залишається непередбачуваною і може змінюватися щогодини.

Чому це сталося?