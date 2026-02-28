На тлі нових вибухів та повітряних тривог в аеропортах міста утворилися черги – сотні людей намагаються залишити країну. Тим часом ОАЕ просять мешканців "залишатися вдома в безпечних зонах", пише Khaleej Times.

Що відомо ситуацію у Дубаї?

За словами очевидців, інцидент стався у престижному районі Palm Jumeirah. У соцмережах ширяться відео, на яких видно дим і полум’я над готельною будівлею. Повідомляється, що пожежа розпочалася після падіння уламків під час перехоплення ракети.

Пожежа у готелі Дубаю. Дивіться відео: Clash Report

Офіційної інформації про постраждалих та пожежу станом на цей момент немає. Влада закликає мешканців зберігати спокій та стежити лише за перевіреними джерелами.

Інцидент із готелем стався на тлі серії вибухів, які пролунали в Дубаї раніше. Системи протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі через ракетні пуски в регіоні.

Момент падіння уламків ракети. Дивіться відео: Clash Report

Через загрозу нових атак частину повітряного простору було тимчасово закрито. Деякі рейси скасовані або перенесені, що спричинило скупчення людей в аеропортах Дубая. Очевидці повідомляють про багатогодинні затримки та напружену атмосферу серед пасажирів.

У той час, Національне управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ОАЕ надіслало мешканцям текстове повідомлення із закликом залишатися вдома. ОАЕ ставить безпеку своїх громадян, мешканців та відвідувачів на перше місце, і ситуація залишається під повним контролем.

Органи влади діють у повністю інтегрованій національній системі з найвищим рівнем готовності та ефективності.

Місце ймовірного падіння уламків ракети / Фото місцевих ЗМІ

Тим часом ОАЕ готують удар по Ірану