Франция – это страна, что сейчас остается самой посещаемой в мире – и недавно она побила собственный рекорд по количеству туристов, принятых за год, сообщает Euronews.

Интересно На Майорке и Ибице планируют новые жесткие правила: туристам там не рады

Какая страна мира остается самой популярной?

Согласно официальным данным, только в 2025 году Францию посетили более 102 миллионов туристов – а вот в 2024 году, даже несмотря на проведение Олимпийских игр, в стране побывало меньше людей – 100 миллионов.

Две трети всех иностранцев, посетивших Францию, приехали из Европы – и в этом году рост количества туристов принес стране рекордные доходы от туризма, составившие 77,5 миллиарда евро – а это на 9% больше, чем в 2024 году, и на 37% больше, чем в 2019 году.

Но на этом рекорде Франция останавливаться не планирует: во время объявления чиновники подтвердили цель страны достичь 100 миллиардов евро дохода от туризма до 2030 года. Кроме того, планы включают также преобразование Франции и ведущее направление устойчивого туризма.

И несмотря на то, что сейчас Франция сохраняет свое звание самой посещаемой страны в Европе, еще одна страна едва отстает от нее. В Испании в 2025 году побывали 96,8 миллиона туристов. Кроме того, Испании удалось превзойти Францию по доходам в области туризма – в этой стране они составили уже 105 миллиардов евро, пишет Forbes.

Вот какие еще страны, кроме Франции, вошли в список самых посещаемых в мире:

Испания;

США;

Италия;

Турция;

Мексика;

Гонконг;

Великобритания;

Греция;

Япония.

Что еще следует знать туристам за рубежом?