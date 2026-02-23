Бельгия – это небольшая, но очень красивая страна, и немало людей выбирают ее для жизни. И более 90 тысяч украинцев получили там временную защиту, но не все знают, что нужно для комфортной жизни в стране, сообщает te_tania.

Что нужно знать о жизни в Бельгии?

Изучение языка

Украинка советует сразу же начинать учить нидерландский язык и не откладывать это на потом – даже если кажется, что проживание в стране не будет долгим.

Даже если вам кажется, что он вам никогда не понадобится – в момент, когда вы захотите получить гражданство, они у вас спросят сертификат с курсов,

– поделилась женщина.

Курсы интеграции

Украинцы, получающие социальное обеспечение в Бельгии, имеют возможность посещать курсы по интеграции бесплатно, и этой возможностью украинка советует воспользоваться. Ведь потом за те же курсы придется платить уже 180 евро.

Что следует знать по приезде в Бельгию: смотрите видео

Uit Pas

Украинка также советует в местных учреждениях спросить о карточке "Uit Pas" – она позволяет посещать бассейны, выставки и музеи с очень большой скидкой, а в некоторых случаях – даже бесплатно.

Проездные

Также украинцы в Бельгии имеют возможность приобрести проездные билеты с очень большими скидками – и этим также украинка советует воспользоваться.

Общение

Украинка советует сразу же начинать общаться с людьми, спрашивать у них что-то – ведь так можно гораздо быстрее освоиться в стране и найти там друзей.

Какую помощь получают украинцы в Бельгии?

Украинцы, что подаются на временную защиту в Бельгии, могут претендовать на некоторую финансовую помощь – но ее размер зависит от состава семьи, количества детей и их возраста, пишет Unated for Ukraine.

Сумма платежей такова:

1100 евро на человека, проживающего самостоятельно;

члены семьи получают по 750 евро;

за каждого ребенка – от 100 до 200 евро, в зависимости от количества.

Впрочем, общий ежемесячный платеж не может превышать 1560 евро на семью.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?