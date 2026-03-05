Португалія – це популярна серед українців країна. Втім, чимало людей, що переїздять туди, дізнаються про недоліки життя вже надто пізно, повідомляє ukraine_portugal.

Які є мінуси в житті у Португалії?

Маленька зарплатня

У Португалії мінімальна зарплатня у 2025 році складала всього 870 євро, проте з 2026 року вона піднялася на 50 євро, і наразі становить 920 євро, пише Portugal.gov.

Бюрократія

Якщо потрібно оформити будь-які документи у цій країні, на швидкість сподіватися не варто – за словами українки, це навіть "неможливо".

Зима

Чимало українців помилково вважають, що Португалія – це країна вічного сонця. Втім, на ділі зима у цій країні означає практично щоденні дощі, а також трапляються урагани.

В Португалії немає централізованого опалення, тому гріється хто як може: хто купує обігрівач, а хто вкривається ковдрою,

– поділилася українка.

А через різницю у температурах в будинку та на вулиці вікна постійно "пітніють", і для того, аби бачити щось на вулиці, потрібно протирати скло щоранку. Окрім того, конденсат виникає також на плитці у ванній, на стелі – і зрештою це призводить до появи плісняви.

А пліснява – це окрема проблема, до якої чимало людей, які приїздять до Португалії, не готові. Цвіль виникає не лише на стінах, стелях та шторці у ванній, але й на верхньому одязі у шафі, ковдрах і навіть взутті.

І спитаєте ви що з ним робити? А нічого. Просто деякий одяг ви навіть не врятуєте пральним порошком, і його просто потрібно викинути,

– поскаржилася блогерка.

Медицина

Хворіти в Португалії українка не радить: для того, аби купити найпростіші ліки, потрібно приходити до лікарні та сидіти там у черзі від 4 до 10 годин.

Оренда житла

Знайти житло у Португалії непросто, адже попит на нього великий. А те, що є – зовсім недешеве. Ціни стартують від 500 євро, і на початку оренди потрібно внести кілька місяців завдатку.

Транспорт

Проблемою громадський транспорт стає саме у маленьких містечках: його не так багато, як потрібно, а вихідними автобуси можуть не ходити взагалі.

