Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

К теме Украину атаковали крылатые ракеты и дроны: куда летели вражеские цели

Действительно ли в Молдову залетел "Шахед" 3 сентября?

Украинские мониторинговые сообщества заявляли, что российские дроны пролетали над Молдовой. Более того – потом пошли на Румынию.

Мониторинговые каналы о пролете "Шахеда" над Молдовой / Скриншоты 24 Канала

Где был "Шахед" над Молдовой, согласно данным мониторов: показываем на карте

Пограничная полиция Молдовы опровергла эту информацию. Мол, воздушное пространство страны не нарушали.

Впрочем, служба получила от украинских органов власти информацию о том, что российский беспилотник типа Shahed может пролететь в северной части Молдовы.

Но министерство обороны Молдовы не подтвердило пролет.

Во время проверки района потенциального пролета дрона угрожающих объектов не обнаружили. В то же время проверяющие слышали "звуки, характерные для полета дрона, и взрывы на территории Украины". Об этом сообщили патрули пограничной службы.

"Шахеды" не раз залетали в воздушное пространство соседних стран