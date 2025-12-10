Відбувається посилене комплектування армії. Про це "РБК-Україна" розповів офіцер Першого центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, передає 24 Канал.

Що важливо знати про різні види служби?

За словами Абеля, рішення підписати контракт або чекати мобілізації суттєво відрізняються за підходом. У першому випадку людина діє свідомо, самостійно обираючи посаду, підрозділ і дату вступу до війська. Він підкреслює, що зростання популярності рекрутингових центрів – не тимчасова тенденція, а природна еволюція системи комплектування війська. Рекрутинг, за його словами, підсилює мобілізацію, але не замінює її.

Контрактна служба дає змогу кандидатам обрати напрям, пройти чітку підготовку та швидко потрапити туди, де їхні навички будуть найбільш корисними.

Натомість мобілізація залишається державним інструментом забезпечення оборони, який діє незалежно від особистого вибору.

Основні відмінності між контрактом і мобілізацією

Статус рішення. Мобілізація – це виконання обов’язку за повісткою. Контракт або добровільна мобілізація – усвідомлений вибір, коли людина сама звертається до рекрутингового центру. Терміни служби. Мобілізовані проходять службу до рішення про демобілізацію. Контрактники мають визначений строк – зазвичай від одного року, зокрема в межах програми "Контракт 18 – 24". Передбачуваність шляху. Через рекрутинговий центр прозоро видно всі етапи: консультація, підбір посади, підготовка, адаптація в підрозділі. Фінансові стимули. Для контрактників доступні одноразові виплати. Молодіжні програми, як-от "Контракт 18 – 24", можуть забезпечити додаткові фінансові бонуси до 1 мільйон гривень за рік служби.

Якщо для людини важливо обрати конкретну посаду та бригаду, рекрутинг є найзручнішим шляхом для цього,

– зазначає Абель.

Він зазначив, що рекрутинг дозволяє поєднати бажання служити з можливістю потрапити саме туди, де навички бійця матимуть найбільший вплив на оборону країни.

Мобілізація 2025 в Україні