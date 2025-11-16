Саме він визначає, скільки людей потрібно призвати на службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".
Що кажуть у ТЦК про мобілізацію?
За словами Істоміна, ТЦК є лише фінальною ланкою процесу.
Над нами оперативні командування, над ними – командування видів, зокрема Сухопутних військ, далі – Генеральний штаб ЗСУ. Саме там визначають потребу у кількості особового складу: скільки військових потрібно, куди направити, як розподілити в навчальні центри,
– розповів речник Полтавського ТЦК.
Істомін зазначив, що треба розуміти, що військо – не лише лінія фронту, а величезний організм: тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори, підрозділи технічної підтримки. Країна визначає, скільки людей потрібно, а завдання ТЦК – цих людей знайти й направити.
Наразі повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, людей у війську не вистачає, але ТЦК робить для цього все можливе.
Кого в Україні можуть мобілізувати?
Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в Україні можуть мобілізувати військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки чи бронювання.
Однак варто розуміти різницю між військовозобов'язаними та призовниками. Військовозобов’язані – це чоловіки, які вже мають досвід служби або проходили військову підготовку, наприклад, на військовій кафедрі. Тоді як призовники – це особи без військового досвіду або освіти, які до 25 років можуть служити лише добровільно.