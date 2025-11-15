Варто знати, що за певних обставин поліцейські можуть затримати людину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".

Кого може затримати поліція?

Істомін пояснює, що так звані "рейди" ТЦК – це планова робота груп оповіщення, яка проводиться спільно з поліцією. За його словами, групі ставлять завдання, визначають маршрут і вона перевіряє наявність військово-облікових документів у громадян.

Якщо в когось документів немає – поліція має право провести адміністративне затримання. Якщо ж виявляється, що людина перебуває в розшуку, поліцейські одразу доставляють її до ТЦК,

– каже речник Полтавського ТЦК.

Він зазначає, що мова не йде про кримінальний розшук, як дехто думає. Це лише адміністративна процедура – поліція шукає людину та доставляє її в ТЦК для складання протоколу про адмінправопорушення.

У будь-якому разі, якщо громадянин не з’явився за повісткою, це вважається порушенням правил військового обліку. Відповідальність передбачена статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розгляд справ за цією статтею належить до компетенції ТЦК.

