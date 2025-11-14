Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Попередив у соцмережах, де вручають повістки: які реальні покарання за цей злочин

Як насправді працює Дія?

Відповідальна за Дію заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль пояснила, що "кожен громадянин є в реєстрі".

Бо в людини є паспорт, як мінімум, якісь інші документи. Багато людей думає, що цього немає. І нібито якщо завантажити Дію, тоді десь ці записи створяться, а не навпаки,

– розповіла вона.

Насправді ж Дія лише підтягує для зручності самої людини все те, що вже й так є у різних реєстрах. За словами Валерії Коваль, застосунок створений для того, щоб українцям було простіше взаємодіяти з державою.

Водночас Дія не відстежує геолокацію людини.

Заступниця міністра зазначила, що деякі військовозобов'язані уникають встановлення Дії, побоюючись приїзду ТЦК, однак це не відповідає дійсності.

У нас немає функціоналу відстеження. Це – міфи, які розганяються в певних колах,

– підкреслила вона.

Що нового у процесі мобілізації?