Про чіткі правила оформлення та порядок такого бронювання розповідає 24 Канал.

Що відомо про новоприйнятий закон №13335?

Згідно з новим законом №13335, підприємства критично важливих галузей можуть бронювати військовозобов'язаних чоловіків, у яких є проблеми із військовим обліком. Таке бронювання надається на термін до 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору й не більше одного разу на рік. Водночас у працівника має бути повний комплект військово-облікових документів.

Випробувальний термін для будь-якої категорії працівників тепер не може перевищувати 45 днів. У період воєнного стану працівника можуть звільнити, якщо він не виконав вимоги щодо військового обліку або встиг оформити документи за строк бронювання.

Закон передбачає, що працівники, які не виконують вимоги щодо військового обліку, несуть відповідальність. Це стосується тих, хто:

не перебуває на військовому обліку;

не уточнив персональні дані;

має неправильно оформлені документи;

перебуває у розшуку через порушення правил обліку.

Водночас роботодавці зобов'язані вести точний перелік осіб, які мають бронювання, своєчасно подавати документи до органів військового обліку та дотримуватись встановлених процедур, зокрема при звільненні працівників, які порушили правила.

Документ набирає чинності через місяць після публікації, однак окремі положення діють вже.

Чи можна забронюватись, якщо прийшла повістка?