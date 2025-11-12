Про це розповів нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Медіацентр Україна".

Дивіться також Мобілізація по-новому: про які зміни в правилах варто знати кожному українцю

Як працює уточнення даних у ЦНАПах?

Україна планує перейти на електронні системи ведення обліків військовозобов'язаних, що передбачає поєднання різних баз даних. Громадяни матимуть можливість дистанційно розв'язувати свої питання.

Однак наразі база працює недосконало, тож іноді виникає потреба подачі документів "у живому режимі". До 1 листопада українці мусили заради цього відвідувати ТЦК та СП.

Відтепер же документи для уточнення персональних даних прийматимуть сервісні центри, щоб розвантажити ТЦК.

ЦНАПи не будуть ухвалювати ніякі рішення по військовослужбовцях, лише виконувати функцію адміністративного транзитера,

– наголосив Веніславський.

Що відомо про оформлення відстрочки в ЦНАПах?