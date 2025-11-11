Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Скільки українців подали заяви про відстрочку в ЦНАПах?

За даними міністерства, лише за перші 2 дні звернулося понад 24 тисячі військовозобов’язаних українців. Там вказали, що найактивніше послугою користуються у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях.

У відомстві додали, що для прискорення обробки звернень у ЦНАПах збільшили кількість працівників. Середній час опрацювання однієї заяви становить близько 15 хвилин.

Оформлення відстрочки у ЦНАПі: основне