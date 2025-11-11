Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Сколько украинцев подали заявления об отсрочке в ЦНАПах?

По данным министерства, только за первые 2 дня обратилось более 24 тысяч военнообязанных украинцев. Там указали, что активнее всего услугой пользуются в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях.

В ведомстве добавили, что для ускорения обработки обращений в ЦПАУ увеличили количество работников. Среднее время обработки одного заявления составляет около 15 минут.

Оформление отсрочки в ЦПАУ: основное