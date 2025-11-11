Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на правила мобилизации.

Нужно ли обновлять данные военнообязанным мужчинам, которые находятся за рубежом?

Украинцы 25 – 60 лет должны обновлять свои данные в ТЦК. Это правило действует для всех, независимо от места пребывания. Даже те мужчины, которые выехали за границу, будут иметь ограничения, если о них нет информации в ТЦК.

Так без предъявления военно-учетных документов мужчины за рубежом теперь не смогут оформить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или получить любые консульские услуги.

Обновить свои данные мужчины за границей также должны в период 60 дней после вступления в силу закона. У кого-то уже появилась пометка "В розыске". Для военнообязанных за рубежом действуют те же правила, что и для мужчин в Украине – они могут оплатить штраф и обновить данные, позвонив в ТЦК, или написав на электронную почту.

Также вступил в силу законопроект №12076, который вносит изменения в воинский учет 17-летних. Теперь юношам не нужно проходить ВВК, а становиться на осмотр нужно в тот год, когда исполнилось 17 лет в период с 1 января по 31 июля.

Стоит отметить! Граждане Украины, которые являются военнообязанными, обновляя свои персональные данные должны указать в ТЦК адрес проживания, контактные телефоны, электронную почту, место работы или учебы, семейное положение и военно-учетную специальность.

Что еще нужно знать о мобилизации в Украине?