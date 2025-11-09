Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что стоит знать о процессе призыва?

Обновленные правила воинского учета предусматривают несколько ключевых нововведений.

Все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). В то же время введено электронное ведение воинского учета – теперь обновить информацию можно не только лично, но и через Резерв + или в ЦНАПе.

Также усилены санкции за уклонение от мобилизации, включая ограничения на выезд за границу военнообязанных без законных оснований.

Важно! Пограничная служба Украины имеет доступ к базе данных военнообязанных, и выезд возможен только при наличии официальной отсрочки или соответствующего разрешения.

Кроме того, предусмотрено обязательное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) в определенный срок после получения повестки.

Новые правила устанавливают и единый перечень документов, которые должен иметь при себе каждый военнообязанный. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать процесс мобилизации более прозрачным и обеспечить более эффективный государственный контроль за выполнением обязанностей граждан.

