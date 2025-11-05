Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко рассказал, могут ли призвать брата или отца, если в ВСУ уже служит близкий родственник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Могут ли призвать военнообязанного, если близкий родственник служит?

По данным адвоката, в соответствии с украинским законодательством, наличие родственников, которые служат в армии не является ни основанием для отсрочки, ни основанием для увольнения. Для таких граждан применяются стандартные правила призыва.

Гончаренко отметил, что могут не призывать без собственного желания только лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время службы в ВСУ. Сейчас законы Украины предусматривают, что граждане, чьи близкие родственники погибли во время проведения АТО, ООС или в результате вооруженной агрессии России, могут получить отсрочку от мобилизации.

В частности, речь идет о лицах, которые являются полнородными или неполнородными братьями военнослужащих или работников государственных структур, которые погибли, выполняя служебные обязанности. Право на отсрочку имеют также те, чьи близкие погибли:

во время службы в зоне АТО или ООС;

работая на предприятии, которое выполняло задачи для проведения АТО;

в составе добровольческого формирования, действовавшего в районе АТО и было включено в ВСУ или правоохранительные органы;

в составе добровольческого формирования, действовавшего в зоне боевых действий, даже если его не включили в состав официальных структур;

во время службы, начиная с 2022 года, в период полномасштабной агрессии России против Украины.

Однако если погиб не родной, а двоюродный брат, то права на отсрочку это не дает. Закон распространяется только на близких родственников, к которым относятся муж, жена, родители, дети, а также родные или сводные братья и сестры.

Такая отсрочка не предоставляется автоматически. Ее надо оформить официально, подав соответствующие документы в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине: что стоит знать?