Как на самом деле работает Дия?
Ответственная за Дию заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль объяснила, что "каждый гражданин есть в реестре".
Потому что у человека есть паспорт, как минимум, какие-то другие документы. Многие люди думают, что этого нет. И якобы если загрузить Дию, тогда где-то эти записи создадутся, а не наоборот,
– рассказала она.
На самом деле Дия только подтягивает для удобства самого человека все то, что уже и так есть в различных реестрах. По словам Валерии Коваль, приложение создано для того, чтобы украинцам было проще взаимодействовать с государством.
В то же время Дия не отслеживает геолокацию человека.
Заместитель министра отметила, что некоторые военнообязанные избегают установки Дии, опасаясь приезда ТЦК, однако это не соответствует действительности.
У нас нет функционала отслеживания. Это – мифы, которые разгоняются в определенных кругах,
– подчеркнула она.
Что нового в процессе мобилизации?
Новый закон позволяет предприятиям критически важных отраслей бронировать военнообязанных работников, даже если у них есть проблемы с учетом. Такое бронирование предоставляется на срок до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора и не более одного раза в год.
В то же время работодатели обязаны вести точный перечень лиц, которые имеют бронирование, своевременно подавать документы в органы воинского учета и придерживаться установленных процедур, в частности при увольнении работников, которые нарушили правила.
С 1 ноября в Украине также действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно через мобильное приложение Резерв+ или в ЦНАПе.