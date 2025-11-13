Кроме этого, может добавиться и часть 2 статьи 28 о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Об этом говорится в расследовании 24 Канала.
Смотрите также Повестки не работают, – в ТЦК объяснили проблему мобилизации в Украине
Как наказывают за препятствование деятельности военных?
В СБУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения продолжается досудебное расследование в более чем 330 производствах по этим фактам. В суд направили уже более 220 обвинительных актов.
Закон предусматривает 5 – 8 лет заключения, но на практике нарушители часто освобождаются от отбывания реального наказания и получают испытательный срок 1 – 3 года.
Часто суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства. К примеру, гражданин:
- впервые привлекается к уголовной ответственности;
- имеет инвалидность III группы;
- признает свою вину;
- имеет положительные характеристики с места работы;
- задонатил на ВСУ 1000 гривен;
- активно способствовал следствию и тому подобное.
Такие люди даже имеют небольшой шанс в 20% вернуть конфискованный как "инструмент преступления" телефон.
Это, в частности, хочет сделать собеседник 24 Канала с Сумщины. Он уже подал на апелляцию по возврату своего iPhone 11 Pro Max. Также мужчина рассказал, что узнал о том, что совершил преступление, в 6 часов утра, когда к нему домой пришла СБУ.
Ему повезло – он один из немногих, кто обошелся штрафом.
Из проанализированных 24 Каналом дел только один человек, житель Винницкой области, получил реальный срок. Но и он добился в апелляции освобождения от отбывания реального наказания.
Мобилизация в Украине: последние новости
С 1 ноября военнообязанные не могут подавать документы на отсрочку от мобилизации в ТЦК. Они должны использовать приложение Резерв+ или идти в ЦПАУ.
Большинство отсрочек будут продлеваться автоматически. Остальным лицам придется делать это самостоятельно. Если этого не сделать, то информацию о нем ТЦК может передать в полицию для его административной доставки и задержания.
К слову, ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудименко в эфире 24 Канала отметил, что главная проблема мобилизации и вручения повесток заключается в избирательности.