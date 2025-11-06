Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.
Почему будут отказывать в оформлении отсрочки, если обратиться в ТЦК?
До конца октября военнообязанные украинцы могли подать заявление об оформлении отсрочки непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно исключительно через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В Минобороны уточнили, что если после 1 ноября военнообязанный обращается в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.
По данным министерства, нововведение по оформлению отсрочки направлено на упрощение этого процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров комплектования.
Поэтому всем, кто будет оформлять отсрочку от мобилизации после 1 ноября 2025 года, стоит подготовиться к подаче документов через Резерв+ или ЦПАУ.
Какие еще изменения произошли в оформлении отсрочек от мобилизации?
Начальница группы коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук объяснила, что с 1 ноября некоторые категории граждан получат продление отсрочки автоматически – без подачи новых заявлений и без очередей в ТЦК. Это произойдет, если вся необходимая информация об основаниях для отсрочки уже внесена в государственные реестры.
Подать заявление на одну из 9 основных отсрочек, охватывающих 80% всех случаев, теперь можно онлайн через приложение Резерв+. Впоследствии перечень доступных отсрочек обещают расширить.
Также Верховная Рада приняла закон, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь право на 12-месячную отсрочку от мобилизации. Для этого соответствующая категория граждан должна отслужить по контракту не менее года во время военного положения.