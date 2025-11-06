Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

Почему будут отказывать в оформлении отсрочки, если обратиться в ТЦК?

До конца октября военнообязанные украинцы могли подать заявление об оформлении отсрочки непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно исключительно через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Минобороны уточнили, что если после 1 ноября военнообязанный обращается в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

По данным министерства, нововведение по оформлению отсрочки направлено на упрощение этого процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров комплектования.

Поэтому всем, кто будет оформлять отсрочку от мобилизации после 1 ноября 2025 года, стоит подготовиться к подаче документов через Резерв+ или ЦПАУ.

Какие еще изменения произошли в оформлении отсрочек от мобилизации?